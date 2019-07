2 Luglio 2019 10:22

Il traghetto “Egnazia” è rimasto fermo tutta la notte in mare con 250 persone a bordo. E’ ripartito poco fa, arriverà a Catania alle 18

E’ fermo in mezzo al mare da questa notte il traghetto “Egnazia“, della compagnia Grimaldi, con 250 persone a bordo: l’imbarcazione è partita da Salerno intorno all’una di notte e doveva raggiungere Catania. La nave sarebbe spenta, funzionano soltanto le luci di emergenza, non ci sarebbe acqua e pare non sia possibile usare i bagni.

Traghetto fermo in mare con 250 passeggeri. Ripartita la nave diretta a Catania: “arriverà in Sicilia alle 18”

Ripartita poco fa la nave diretta a Catania dopo la notte di stop. “I motori sono ripartiti e la nave è in movimento: ci hanno detto che arriveremo a Catania alle 18″: lo ha riferito un passeggero, secondo cui l’avaria meccanica è stata risolta.

