Tour de France, al via il messinese Nibali: “sarà una corsa molto dura”

1 Luglio 2019 22:48

Tour de France, al via il messinese Nibali: “difficile dire chi sia il favorito, sono sicuro che ci sarà battaglia”

E’ convinto di poter fare bene, il messinese Vincenzo Nibali, il quale sarà uno dei protagonisti del Tour de France (la corsa francese partirà sabato 6 luglio). “Ascolterò i miei sentimenti – afferma Nibali – nella prima settimana di gara, e dopo il primo arrivo in salita a La panche des belles filles, si vedrà in che posizione mi trovo nella generale. Dopo il Giro d’Italia ho recuperato la fatica e, nelle ultime due settimane ho sostenuto una serie di allenamenti sulle Alpi, assieme a Damiano Caruso. Come al solito, il percorso del Tour è molto impegnativo, ci sono diverse salite oltre i 2 mila metri che faranno selezione. Difficile dire chi sia il favorito, sono sicuro che ci sarà battaglia”, conclude.

Valuta questo articolo