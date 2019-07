Terre grecaniche, Siclari (FI): “realtà associativa importante per lo sviluppo del territorio”

7 Luglio 2019 13:14

Il senatore forzista Marco Siclari plaude all’intuizione del presidente Sergio Gualtieri al quale mostra stima e rinnovata vicinanza

“Nelle terre dell’Area Grecanica nasce una nuova realtà associativa “Terre Grecaniche” e da rappresentante delle istituzioni in questo territorio stupendo non posso che plaudere all’iniziativa portata avanti da numerosi imprenditori che credono e lavorano per sviluppare il potenziale inespresso di un territorio ricco di storia e cultura. Avrei voluto tanto essere prendete alla presentazione ufficiale a Chorio di San Lorenzo ma impegni fuori provincia mi hanno trattenuto. Rimango comunque a disposizione per portare a compimento l’obiettivo che quello di fare rete, condividere obiettivi e definire strategie per rilanciare un settore ed un territorio che, altrimenti, rischierebbe di rimanere escluso dai processi di sviluppo”. Il senatore forzista Marco Siclari plaude all’intuizione del presidente Sergio Gualtieri al quale mostra stima e rinnovata vicinanza. “Sono certo che lavorando in sinergia con il Presidente Gualtieri riusciremo a fare rete e raggiungere obiettivi importanti. La politica ha un ruolo fondamentale è solo tramite la collaborazione con realtà associative come queste che operano a stretto contatto con il territorio è possibile passare dalle parole ai fatti”, ha concluso il senatore azzurro.

