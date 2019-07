Bimbi falciati da un Suv, morto anche il piccolo Simone: l’agenzia funebre sarà scelta dalle Forze dell’Ordine, trasporterà la salma da Messina a Vittoria

14 Luglio 2019 20:48

L’agenzia nominata dalle forze dell’ordine trasporterà la salma del piccolo Simone dall’obitorio del Policlinico di Messina a Vittoria, dove si svolgeranno i funerali

Saranno le Forze dell’Ordine a scegliere quale sarà l’agenzie funebre che si occuperà dei funerali del piccolo Simone D’Antonio, il bimbo travolto da un Suv a Vittoria insieme al cuginetto. Simone era ricoverato al Policlinico di Messina, dove i medici per strapparlo alla morte lo avevano sottoposto all’amputazione delle gambe, è morto stamattina presso il nosocomio cittadino. La ditta di pompe funebri che si occuperà del funerale sarà nominata come ausiliaria di polizia giudiziaria. La decisione è stata assunta per evitare quanto successo per i funerali del cuginetto Alessio, che sono stati affidati a un ditta in cui lavora Maurizio Cutello, attualmente sotto processo assieme ad Angelo Ventura, che è uno degli uomini che quella maledetta sera di giovedì erano a bordo del Suv, guidato da Rosario Greco. L’agenzia nominata dalle forze dell’ordine provvederà a prelevare la salma del piccolo Simone dall’obitorio del Policlinico di Messina per portarla a Vittoria, dove poi si svolgeranno i funerali.

Valuta questo articolo