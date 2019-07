Sant’Agata Militello: l’Amministrazione comunale premia gli studenti “centisti”

22 Luglio 2019 13:39

Premiazione per i “centisti” delle scuole santagatesi, cerimonia al castello Gallego

L’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello premierà tutti gli studenti delle scuole superiori santagatesi che hanno ottenuto il massimo dei voti (cento/cento e cento con lode) agli scorsi esami di maturità. Saranno in tutto 76 gli studenti “centisti” che riceveranno l’attestato di merito che sarà consegnato loro nella cerimonia di mercoledì 24 luglio a partire dalla 19 presso il cortile del castello “Gallego” alla presenza del sindaco Bruno Mancuso e degli altri componenti dell’amministrazione comunale, delle famiglie e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche cittadine. La serata sarà quindi animata da alcuni gruppi di studenti stessi.

“È per noi un grande piacere ed un orgoglio premiare i ragazzi che con il loro impegno si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico – afferma l’assessore all’istruzione Ilaria Pulejo –. Un piccolo gesto per ribadire la vicinanza dell’amministrazione ai giovani, con l’augurio che possano raggiungere nella propria vita i migliori traguardi personali e professionali, alle famiglie, che con sacrificio sostengono ambizioni ed inclinazioni dei propri figli, ed alle istituzioni scolastiche tutte che operano con grande competenza e dedizione sul territorio santagatese”.

