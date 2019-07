Strano Spa a lutto per la morte del suo Presidente: stamattina i funerali a Catania

9 Luglio 2019 17:02

Lutto a Catania: è morto il presidente di Strano Spa

Domenica 7 luglio si è spento tra l’affetto della sua famiglia il Presidente Commendatore Grand Ufficiale Rag. Nunzio Strano. “Una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro. Co fondatore nel 1945 con il proprio padre Roberto Strano di quella che oggi è la Strano Spa. Esempio di rettitudine e dedizione al lavoro e grande esempio per tutti i collaboratori”– scrive Strano Spa in una nota. I funerali si sono svolti stamattina a Catania. La Strano S.p.A.è una delle principali imprese italiane nel settore delle forniture elettriche, elettroindustriali , illuminotecniche, sistemi di sicurezza e domotica, termoidraulica e ha diverse sedi sparse in Sicilia e Calabria, tra cui: Catania, Milazzo, Palermo e Reggio Calabria.

Valuta questo articolo