Sterilizzazione randagi, De Luca (M5S): “Necessari almeno altri due centri in provincia di Messina”

20 Luglio 2019 09:45

Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle sollecita l’Asp di Messina

“Quello delle sterilizzazioni dei randagi in provincia di Messina è un settore dove vanno fatti diversi interventi per migliorare tutto il sistema. Ho sollevato il problema nell’incontro con il commissario dell’Asp, Paolo La Paglia, tre mesi fa, anche grazie al lavoro che la collega deputata nazionale Papiro ha svolto sul territorio”.

Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che ha chiesto di istituire in provincia ulteriori centri pubblici per le sterilizzazioni, al fine di ridurre i costi di trasporto a carico dei Comuni ove gli animali vengono catturati e per diminuire la lunga lista d’attesa presente nell’unico centro messinese, che pure andrebbe potenziato.

“La direzione generale dell’Asp ha dimostrato grande sensibilità verso la proposta – prosegue De Luca – e si sta quindi lavorando nella direzione auspicata. Esprimo quindi soddisfazione per la prossima istituzione del nuovo centro di sterilizzazioni che nascerà a Barcellona Pozzo di Gotto. Per ottimizzare al meglio il servizio, occorrerà dotare la provincia di Messina di ulteriori centri di sterilizzazione pubblici. Almeno un paio, da istituire nella zona ionica e in quella nebroidea, entrambe molto colpite dal fenomeno del randagismo”. conclude De Luca.

