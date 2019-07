Un Centro polispecialistico per la cura e la prevenzione della Spina Bifida a Messina

9 Luglio 2019 15:52

ASP Messina: gettate le basi per la costituzione di un Centro per la Spina Bifida

Una delegazione di genitori dell’Associazione Fincop Sicilia – Spina Bifida, guidata dalla Presidente Sig.ra Domenica Fobert, è stata ricevuta dal Direttore Generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia ai fini di gettare le basi per la costituzione di un Centro polispecialistico per la prevenzione e la cura della Spina Bifida a Messina. La Spina Bifida è una delle malformazioni più frequenti del sistema nervoso centrale, con una prevalenza della malattia di circa uno su 8.000 neonati, ma varia molto da paese a paese.

“Seguendo l’esempio del Centro di riferimento regionale Spina Bifida di Caltanissetta -dice il Direttore Generale Paolo La Paglia– voluto diversi anni fa e diretto dall’urologo Dott. Giuseppe Di Benedetto, ritengo utile costituire un centro anche a Messina che possa seguire anche i pazienti della vicina Calabria; ci sono tutte le condizioni per fare attività di prevenzione tramite i nostri Consultori Familiari in tutta l’area metropolitana e per fare rete sia con il Policlinico di Messina, che vanta eccellenze in ambito urologico come l’U.O. diretta dal Prof. Ficarra per la parte clinico-diagnostica, che con l’IRCSS Bonino-Pulejo per la parte riabilitativa“.

La Presidente Fincop Sicilia – Spina Bifida Sig.ra Fobert fa presente che l’avere a Messina un centro che si prenda cura a 360 gradi di tutte le necessità clinico-assistenziali sarebbe un grande passo avanti per evitare i lunghi e costosi spostamenti dei pazienti fuori dalla Sicilia.

E’ ormai accertato che sulla Spina bifida (difetto di chiusura del tubo neurale) abbiano influenza le abitudini alimentari; è raccomandata l’assunzione in gravidanza di vitamina B9 (acido folico) per prevenire la malformazione.

