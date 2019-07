20 Luglio 2019 18:47

Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Luca Parmitano, colonnello della nostra Aeronautica Militare, partirà oggi a bordo della Soyuz MS-13 verso la Stazione Spaziale Internazionale, come comandante della missione Beyond dell’ESA. In bocca al lupo AstroLuca, orgoglio italiano tra le stelle”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

