Paura a Soverato: bimbo tedesco si perde in spiaggia, ritrovato grazie ai “cani bagnini”

20 Luglio 2019 22:45

Paura a Soverato: bimbo tedesco si perde sulla spiaggia, ritrovato grazie ai “cani bagnini”. Il sindaco Alecci: “sono orgoglioso di aver dato avvio da tre anni al servizio di salvamento in spiaggia con i cani”

Attimi di panico a Soverato dove un bimbo tedesco si è perso in spiaggia nel pomeriggio ma è stato poi ritrovato grazie all’intervento del servizio di salvataggio con i cani. Raggiante il sindaco Ernesto Alecci, il quale sul suo profilo facebook ha scritto: “sono orgoglioso di aver dato avvio da tre anni al servizio di salvamento in spiaggia con i cani. Siamo pochissimi comuni in tutta Italia. Oggi un bambino si è perso, i genitori (tedeschi che non parlavano una sola parola di italiano) erano nel panico, si sono recati nel gazebo della SICS per chiedere aiuto: tre squadre si sono subito attivate per setacciare spiaggia e mare. Dopo un quarto d’ora di terrore (perdere di vista i propri figli da bambini è un incubo per qualsiasi genitore) il piccolo è stato ritrovato dai soccorritori a diverse centinaia di metri dai genitori in lacrime e sotto choc. Complimenti ai ragazzi della SICS ed ai loro colleghi a 4 zampe: siete gli “angeli custodi” della nostra estate in spiaggia a Soverato”, conclude.

Valuta questo articolo