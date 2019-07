Sit-in del M5s a Catania: “Ridateci l’acqua!”

15 Luglio 2019 20:12

Rubinetti a secco a Catania: attivisti M5S in sit-in

Da mesi ormai molti cittadini soffrono a causa dei disservizi della Sidra. Nelle case dei catanesi l’acqua va e viene con orari quasi mai annunciati e rispettati.

In particolar modo in estate, l’acqua è fondamentale nelle case, nelle botteghe e nelle attività ricettive per i turisti.

La Sidra, azienda partecipata del Comune, deve alla cittadinanza una spiegazione e una soluzione rapida, rapidissima.

In una situazione analoga si trovano gli abitanti della frazione Vaccarizzo, che da lungo tempo vivono situazioni di disagio a causa della poco efficace alternanza dell’acqua – in questa zona erogata dal Consorzio di Bonifica 9 – tra i residenti della collina e quelli della valle. Condizione ritenuta necessaria dal Consorzio, che lamenta criticità strutturali ed economiche che rendono difficile il servizio. Ma il rimedio, per assicurare una “normale” fornitura di acqua ai residenti di Vaccarizzo, qual è?

Martedì 16 luglio, alle 18,30, attivisti e portavoce del MoVimento 5 Stelle Catania saranno in piazza Università insieme ai cittadini “per chiedere a gran voce risposte e fatti. L’acqua, bene primario e indispensabile, è un diritto per tutti. Il sindaco si è scusato con i cittadini, addebitando il disservizio della Sidra a guasti tecnici, causati da distacchi di energia elettrica, e ha assicurato un pronto intervento. Prendiamo atto delle scuse e dell’interessamento, anche se tardivo, di Pogliese, ma la città, in agonia da mesi, non può più aspettare e non può accontentarsi ancora di verbi coniugati al futuro”.

