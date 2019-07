Sistema Siracusa: l’ex pm Longo arrestato in aeroporto

4 Luglio 2019 21:06

Longo aveva patteggiato la condanna a 5 anni, le dimissioni dalla carica di magistrato e l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. L’ex pm deve scontare 4 anni, un mese e 20 giorni di reclusione

La Procura di Messina ha emesso l’ordine di carcerazione per espiazione della pena nei confronti di Giancarlo Longo. L’ex pm di Siracusa è stato arrestato quest’oggi all’aeroporto di Fiumicino. L’ex magistrato aveva patteggiato la condanna a 5 anni, le dimissioni e l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. L’ex pm deve scontare 4 anni, un mese e 20 giorni di reclusione, perchè ha già scontato un periodo di custodia cautelare in carcere. Il procedimento nei suoi confronti, “Sistema Siracusa”, nacque da un’indagine avviata dai pm di Messina che aveva al centro gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. I due legali per diversi anni avrebbero pilotato le indagini per avvantaggiare i loro assistiti. L’ex giudice, su cui grava l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, avrebbe condizionato l’andamento dei processi in cambio di denaro e regali.

Valuta questo articolo