A Siderno la mostra pittorica “Ulisse calabrese”

26 Luglio 2019 14:20

Il Comune di Siderno con il contributo della Regione Calabria presenta la mostra pittorica “Ulisse calabrese”

Il Comune di Siderno con il contributo della Regione Calabriapresenta la mostra pittorica “Ulisse calabrese”, dedicata all’artista e intellettuale americano Lawrence Ferlinghetti. La mostra, ospitata a Palazzo Falletti di Siderno Superiore, sarà inaugurata l’8 agosto alle ore 19:00 e sarà visitabile fino al 31 agosto. Direzione artistica: Giada Diano, biografa e traduttrice di Lawrence Ferlinghetti in Italia. Cura della mostra: Elisa Polimeni, storica dell’arte e collaboratrice dell’autore. A partire dal 26 luglio a fare da cornice all’evento di carattere internazionale ci saranno una serie di incontri culturali, reading di poesia, presentazioni di libri, concerti, performance, laboratori di lettura e scrittura dedicati ad adulti e bambini, organizzati con la collaborazione delle associazioni del territorio.

Lawrence Ferlinghetti e la mostra

Poeta dalle mille anime, romanziere surreale, editore coraggioso, pittore e performer, attivista per i diritti civili, anima del Rinascimento Poetico di San Francisco e indiscusso protagonista di una straordinaria attività creativa attenta alle tematiche politiche, sociali ed ecologiche, Lawrence Ferlinghetti nasce a Yonkers, New York, nel 1919. Negli anni Cinquanta fonda la City Lights Bookstore, libreria e casa editrice diventata punto di riferimento per artisti e intellettuali dissidenti. Nello stesso periodo inizia a dipingere e a esporre le sue opere in importanti musei americani e gallerie d’arte. Ferlinghetti ha partecipato ai più importanti eventi poetici internazionali, è il Primo Poeta Laureato della Città di San Francisco e Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Il suo A Coney Island of the Mind è uno dei libri di poesia più venduti al mondo con oltre un milione di copie stampate. Lo scorso marzo l’autore ha compiuto cento anni. Il decennale rapporto tra Ferlinghetti e la Calabria è assai profondo, tanto che nel corso di uno dei suoi ultimi soggiorni l’autore, ispirato dal paesaggio calabrese, ha concepito una rivisitazione in chiave ironica e moderna del mito del passaggio di Ulisse nello Stretto. Infatti la serie Ulisse Calabrese, così ribattezzata dallo stesso Ferlinghetti, è stata in parte realizzata proprio in Calabria. “Questa rivelazione delle attività sessuali clandestine di Ulisse nel corso del suo famoso tour del Mediterraneo aggiunge un nuovo capitolo all’Odissea di Omero. Ecco la storia nascosta di Ulisse e delle sue avventure amorose notturne in Calabria. Naturalmente nessuno sa esattamente quante donne egli abbia amato in estatici incontri. (Di certo ha superato di gran lunga le attività sessuali notturne di Leopold Bloom dell’Ulisse di James Joyce).” Lawrence Ferlinghetti. La mostra sarà visitabile dal 9 al 31 agosto dalle ore 17:30 alle ore 22:00

