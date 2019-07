Mezzo pesante in fiamme, traffico bloccato sulla SS626 in Sicilia

9 Luglio 2019 11:42

Sicilia: traffico bloccato sulla statale 626 ‘Della Valle del Salso’ per la presenza di un mezzo pesante in fiamme

Traffico bloccato sulla statale 626 ‘Della Valle del Salso’ per la presenza di un mezzo pesante in fiamme nei pressi di Gela, in Sicilia. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco ed il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo