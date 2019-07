16 Luglio 2019 22:34

Sicilia: tutto pronto per la nuova edizione del Teatro del Fuoco. Tre le tappe: l’1 agosto a Palermo, il 2 a Gibellina e il 3 a Zafferana Etnea

Tutto pronto per la nuova edizione del Teatro del Fuoco. Tre le tappe: l’1 agosto a Palermo, il 2 a Gibellina e il 3 a Zafferana Etnea. Amelia Bucalo Triglia, ideatrice e responsabile del Teatro del Fuoco, ha presentato il Festival insieme a Walter Messina, direttore generale Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, con i messaggi di Gianfranco Micciche’, presidente dell’Ars, e Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo. “Quello del Teatro del Fuoco – dice l’ideatrice del festival, Amelia Bucalo Triglia – e’ un racconto attorno al fuoco e con il fuoco. Un elemento indomabile e imprevedibile, proprio come e’ la vita, che come la vita necessita di cura e di rispetto. Il fuoco è gioia e rinascita in tutti gli ambiti, nel turismo come nella sanità: il nostro obiettivo è valorizzare i luoghi in cui andiamo in scena e portare gioia a tutti, anche ai bambini”.

