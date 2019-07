30 Luglio 2019 09:45

Tragedia in Sicilia: rinvenuto il corpo esanime presso il lato est del molo di levante del porto di Catania dove il 60enne era andato a fare una battuta di pesca in apnea

E’ stato rinvenuto cadavere il sub di 60 anni disperso a Catania dalla giornata di ieri. A dare l’allarme, in serata, era stata la famiglia. Il corpo esanime è stato trovato presso il lato est del molo di levante del porto della città siciliana dove il 60enne era andato a fare una battuta di pesca in apnea.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo