29 Luglio 2019 08:36

Prima notte sulla banchina Nato di Augusta per la nave Gregoretti della Guardia Costiera con a bordo 131 migranti

Prima notte sulla banchina Nato di Augusta per la nave Gregoretti della Guardia Costiera, con a bordo 131 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. I naufraghi vengono assistiti ma per il momento rimangono a bordo della nave militare. Si attende l’ordine del Governo per fare sbarcare i migranti.

