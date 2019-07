31 Luglio 2019 20:00

Sicilia, M5S: “Maggioranza Ars sfilacciata e senza numeri: Per salvarsi rinuncia ai collegati e si rifugia sotto l’ombrellone”

“Tanto lavoro per nulla. Miccichè-Penelope disfà tutto quanto fatto nelle commissioni di merito dell’Ars, dimostrando il proprio fallimento e, visto che la maggioranza era sfilacciata e senza numeri, preferisce rifugiarsi sotto l’ombrellone per evitare il prevedibilissimo naufragio di gran parte delle norme e delle marchette inserite nel collegato alla Finanziaria della quinta commissione”. Lo dicono i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars a commento dell’inglorioso rompete le righe annunciato da Miccichè prima delle vacanze estive. ”È il vergognoso commiato – affermano i deputati 5 stelle – di un vergognoso governo, che prima delle ferie doveva portare a casa grandi e strombazzatissime riforme, quelle dei rifiuti in primis e invece si ritrova con un pugno di mosche in mano, o poco più”. “Il sipario del teatrino dell’Ars – continuano i deputati- si riaprirà con un maxi-collegato che sarà disegnato ad hoc sui desiderata dei vari deputati, con la speranza di portare a casa il più alto numero di marchette possibile. Evidentemente, ancora una volta, hanno fatto i conti senza il Movimento 5 stelle”.

