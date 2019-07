Sicilia, la deputata Ars Cannata passa in Fratelli d’Italia

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’amica e collega Rossana Cannata, deputata già di Forza Italia, che si è avvicinata da tempo al nostro movimento di Fratelli d’Italia. Il suo innesto nel gruppo parlamentare consolida la nostra base e certifica un lavoro svolto all’insegna delle proposte e delle idee, così come voluto dalla leader Giorgia Meloni. Un partito dove le donne trovano spazio e vengono valorizzate, forse proprio perché le nostre sono e restano battaglie storiche di civiltà: dalla famiglia, all’assistenza ai disabili, alla difesa della maternità, alla tutela dell’ambiente. Ci sono tutte le premesse per fare un grande lavoro di squadra, all’Onorevole Cannata vanno quindi i miei migliori auguri e il mio benvenuto nella nostra comunità.”

Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia, Antonio Catalfamo.

Il gruppo conta ora 4 deputati regionali, oltre Catalfamo: Gaetano Galvagno, Elvira Amata e Rossana Cannata. A questi si aggiunge, fresco di nomina, l’Assessore Regionale al Turismo e allo spettacolo Manlio Messina, già coordinatore regionale di FdI.