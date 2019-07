12 Luglio 2019 00:05

Tragedia in Sicilia, due cugini di 11 e 12 anni seduti sull’uscio di casa sono stati travolti da un’auto pirata: uno è morto, l’altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Tragedia a Vittoria, in Sicilia, dove due cugini di di 11 e 12 anni seduti sull’uscio di casa sono stati travolti da un’auto pirata. Un ragazzino è morto mentre l’altro è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. La scena che si è presentata è stata da film horror: l’auto ha infatti tranciato gli arti inferiori di entrambi i cugini. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

