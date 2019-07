Sicilia, bimbi travolti da un suv: mercoledì i funerali del piccolo Simone

15 Luglio 2019 22:07

Suv travolge cuginetti: i funerali si terranno mercoledì alle 16,00, giornata in cui verrà’ proclamato il lutto cittadino

La salma del piccolo Simone e’ arrivata questa sera a Vittoria, dove si completeranno le procedure per l’autopsia affidata al medico legale Francesco Coco, incaricato dalla Procura di Ragusa – il sostituto titolare delle indagini e’ Andrea Sodani. Il corpo del piccolo ha lasciato il Policlinico di Messina intorno alle 16 di questo pomeriggio, il bambino era rimasto ricoverato li’, nel reparto di terapia intensiva, dalle 3 del mattino del 12 luglio fino al decesso di ieri mattina. I funerali per dare l’ultimo saluto a Simone, si terranno mercoledi’ alle 16,00, giornata in cui verra’ proclamato il lutto cittadino. Come per il cuginetto Alessio anche questa cerimonia funebre si terra’ nella chiesa di San Giovanni e verra’ presieduta dal vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta.

