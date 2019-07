Sicilia: violentano 15enne a turno, arrestati tre giovani di 19 anni

9 Luglio 2019 09:01

Sicilia: tre 19enni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale

Incubo per una ragazzina di 15 anni a Palemo. La ragazzina e uno degli arrestati si conoscono a scuola e si fidanzano. Il giovane le chiede una foto, ma vuole che indossi la biancheria intima e la ragazzina alla fine accetta e invia lo scatto. Da quel momento per lei inizia l’incubo. Il fidanzato 19enne la ricatta. Lo scorso novembre l’incubo si materializza. Ad abusare di lei, a turno, non solo il 19enne, ma anche altri due compagni di scuola. I tre, tutti compagni di scuola della vittima, sono stati arrestati dai carabinieri con un’accusa pesante: violenza sessuale.

