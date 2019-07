Sicilia, 13enne fa perdere le sue tracce: ritrovata a Orvieto, era andata a trovare un ragazzo conosciuto su Whastapp

22 Luglio 2019 20:06

Sicilia, sale su un bus e fa perdere le sue tracce: ragazzina ritrovata a Orvieto

Aveva conosciuto un ragazzo più grande su Whastapp e voleva raggiungerlo nella sua città, nel nord Italia. È quanto aveva deciso di fare una ragazzina di appena 13 anni della provincia di Ragusa, che si era allontanata da casa lasciando nel panico la famiglia per 34 ore. La giovane è stata ritrovata sana e salva dalla Polizia stradale di Orvieto (Terni) a bordo di un bus diretto in nord Italia. A lanciare l’allarme nei giorni scorsi era stata la famiglia: la tredicenne non era rientrata a casa dopo un pomeriggio passato fuori. Fondamentali per ritrovare la 13enne le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza: gli agenti hanno accertato che aveva preso un bus a Ragusa.

Valuta questo articolo