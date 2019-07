Serie C, la Figc si è espressa su ripescaggi e riammissioni: le decisioni ufficiali!

12 Luglio 2019 14:36

Serie C, il campionato 19/20 è alle porte e dopo le vicissitudini estive si va delineando il novero delle squadre che prenderanno parte al torneo

Il campionato di Serie C si sta pian piano delineando. Dopo i playoff degli scorsi mesi, è stata la volta della solita corsa a ripescaggi e riammissioni, a causa di alcuni fallimenti e club non iscritti al torneo che stanno animando per l’ennesima volta l’estate. Il Consiglio Federale ha dunque analizzato le posizioni dei club in lizza per partecipare alla prossima Serie C, prendendo le proprie decisioni in merito alle squadre estromesse ed a quelle ripescate, in vista del sorteggio dei calendari che avverrà il 25 di luglio.

Ebbene, la Figc ha reso noto che Virtus Verona, Alma Fano e Paganese sono state riammesse al campionato di Serie C, per quanto concerne i ripescaggi invece, Modena e Reggio Audace hanno avuto la meglio, in attesa di eventuali ricorsi che di certo non mancheranno. Il Venezia invece prenderà il posto del Palermo in Serie B. In Serie C manca ancora un posto da assegnare dopo il no a Cerignola e Bisceglie.

Riammesse: Virtus Verona, Fano, Paganese.

Ripescate: Reggio Audace, Modena.

Escluse: Cerignola e Bisceglie entrambe per problemi relativi allo stadio non idoneo alla Serie C.

Serie C, possibili appelli contro le decisioni del Consiglio Federale

Come detto, il Consiglio Federale si è espresso in merito alle 60 squadre che andranno a comporre i tre gironi di Serie C, ma ancora la querelle ripescaggi non è conclusa, come spiegato dall’avvocato Cesare Di Cintio a Tuttomercatoweb: “sarà possibile appellarsi contro contro la possibile decisione negativa del Consiglio Federale sarà ammessa impugnazione avanti al competente organismo istituito presso il Coni entro 2 giorni dalla comunicazione della decisione. Tale decisione, a sua volta, potrà essere oggetto di ulteriore impugnazione avanti al Tar del Lazio nel termine di 30 giorni“. Insomma, una querelle destinata ancora a durare per diversi giorni.

