Serie C, il calendario della Reggina: si parte a Francavilla, subito il Bari

26 Luglio 2019 09:40

Reggina pronta a partire nel campionato di Serie C che ha preso forma ieri, il girone C sarà molto complesso, esordio a Francavilla

Serie C, nella serata di ieri è stato sorteggiato il calendario per la stagione 19/20, con la Reggina che sarà ai nastri di partenza con enormi ambizioni dopo l’arrivo del presidente Gallo. Quest’ultimo vuole riportare il club amaranto ai fasti d’un tempo, partendo proprio da questa stagione sportiva che è iniziata ufficialmente ieri con la pubblicazione del calendario della Serie C.

Ebbene, la truppa di Mimmo Toscano esordirà in casa della Virtus Francavilla, dopo che il presidente Gallo è stato costretto a chiedere di giocare la prima di campionato in trasferta a causa dei problemi con la Tribuna Est del Granillo. L’esordio casalingo sarà invece contro la Cavese l’1 di settembre, mentre una delle gare più attese della stagione si giocherà già il 15 di settembre, stiamo parlando dello scontro tra gemellate contro il Bari di De Laurentiis, logica favorita del campionato. Di seguito il calendario integrale della Reggina, con tante gare entusiasmanti che attendono i tifosi amaranto in un’annata che si prevede essere molto importante per l’intera città.

Valuta questo articolo