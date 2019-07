Sequestro milionario a noto imprenditore: plauso dell’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto

15 Luglio 2019 18:18

L’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto sul sequestro milionario al noto imprenditore edile: “operazione che infonde nei cittadini la speranza di un futuro non offuscato dalle ombre della mafia”

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto esprime soddisfazione per le recenti operazioni condotte contro membri della criminalità organizzata e che hanno condotto al sequestro milionario di beni nei confronti di un imprenditore edile: “Le azioni portate avanti dalla magistratura, dalle forze dell’ordine e dalle altre istituzioni, preposte ad affermare i principi di legalità, infondono nei cittadini la speranza di un futuro non offuscato dalle ombre della mafia. Il plauso, dunque, a quanti quotidianamente, in silenzio e lontano dai riflettori, spendono il proprio lavoro per garantire alla nostra comunità la vivibilità necessaria a crescere le nuove generazioni in modo sano e prospero”.

