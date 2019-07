Sea Watch, corteo di solidarietà a Palermo: “Siamo con Carola Rackete”

2 Luglio 2019 20:05

A Palermo il corteo per la capitana Carola Rackete: “Salvare vite non è un reato”

Si è svolto oggi a Palermo il corteo solidale per sostenere la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, arrestata per aver fatto sbarcare i 41 migranti a bordo della nave ong e aver forzato il posto di blocco al porto di Lampedusa. Il corteo nel capoluogo siciliano ha preso il via dal teatro Massimo e si è fermato al porto. Migliaia di cittadino hanno sfilato per le vie della città al grido “Siamo con Carola”, per chiedere il rilascio della comandante e il dissequestro della nave. La manifestazione è stata organizzata dall’ Arci – Legambiente, Acli, ActionAid, Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Migrantes, Gruppo Abele, Intersos, Medici Senza Frontiere, Refugees Welcome Italia, Rete Studenti Medi, Save the Children Italia, Unione degli studenti. Presenti anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Intanto ad Agrigento una folla di cronisti si è radunata sotto l’abitazione dove è ospite da ieri Carola Rackete, in attesa della decisione del gip.

