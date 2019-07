2 Luglio 2019 23:12

Un uomo di 57 anni è morto in un incidente con il trattore che si è ribaltato per cause da accertare in prossimità dei campi dove l’uomo si stava dirigendo

In provincia di Matera un uomo di 57 anni, Giambattista Cuccarese, è morto in un incidente con il trattore che si è ribaltato per cause da accertare in prossimità dei campi dove l’uomo si stava dirigendo. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo