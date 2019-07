19 Luglio 2019 15:41

Sbarco fantasma in Sicilia: in 60 approdano nell’agrigentino, ricerche in corso

Sono in corso a Realmonte, nell’agrigentino, le ricerche delle Forze dell’Ordine per rintracciare una sessantina di migranti che hanno fatto perdere le proprie tracce. Quanto accaduto a Realmonte è l’ennesimo sbarco fantasma sulle coste siciliane. Al momento non si conosce la nazionalità dei migranti. Il gruppo è sbarcato nei pressi della Scala dei Turchi e da lì ha fatto rapidamente perdere le sue tracce.

