Sbarco fantasma in Sicilia, migranti in fuga: 27 fermati [FOTO e VIDEO]

19 Luglio 2019 19:46

Sicilia, nuovo sbarco nell’agrigentino: 27 migranti fermati da Carabinieri e Finanzieri

Oggi, intorno le 14,00 presso la zona di pietre cadute a Siculiana (Ag), una cinquantina di migranti sono arrivati in spiaggia con una barca di circa 10 metri proveniente dalle coste africane.

“I testimoni– racconta MareAmico Agrigento-ci hanno riferito di aver visto questa barca arrivare da sud-est percorrere un lungo tratto di mare di fronte a loro prima di scegliere un posto ben preciso dove sbarcare. Appena arrivati in spiaggia di corsa hanno superato una collina e a quanto pare, riferiscono sempre i testimoni, c’era un auto bianca ad aspettarli”. Dopo l’allarme i Carabinieri e i Finanzieri ne hanno trovati e fermati 27 in zona. Purtroppo è andato vano ogni tentativo di rimorchiare la barca in porto.

