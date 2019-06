Elezioni, Nanni Campus vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Sassari

1 Luglio 2019 01:41

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Nanni Campus è il nuovo sindaco sostenuto da liste civiche di Centro/Destra

Elezioni– Nanni Campus, sostenuto da liste civiche di Centro/Destra è il nuovo sindaco di Sassari (era già stato primo cittadino. Nel turno di ballottaggio stravince contro lo sfidante Mariano Brianda del Centro/Sinistra. Al primo turno di domenica 16 giugno Brianda aveva raggiunto il 34%, mentre Campus si era fermato al 30%, gli altri cinque candidati avevano ottenuto 20mila voti.

Campus è il nuovo sindaco di Sassari: “la città ha voluto cambiare”

“La città ha voluto cambiare perché è stata maltrattata”. Queste le prime parole di Nanni Campus che parla già da sindaco di Sassari. A distanza di 15 anni Campus torna ad essere il primo cittadino. Battuto Mariano Brianda. “Al di là della soddisfazione e della volontà di partecipare alla gioia di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto – prosegue Campus – il mio sentimento personale è di grossa preoccupazione, perché il sindaco l’ho già fatto e perché il fatto che abbiamo vinto è indicativo di quanto la città non stia nelle migliori condizioni”. “Quando siamo nati abbiamo capito non solo che si poteva fare, ma che si doveva fare – conclude- e in campagna elettorale ci siamo resi conto che la città apprezzava il nostro discorso”.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus stravince contro Brianda

A distanza di 15 anni dall’esperienza come primo cittadino, l’ex senatore Nanni Campus ottiene il 56,22 per cento dei voti e torna alla guida di Sassari, battuto il candidato di Centro/Sinistra Mariano Brianda.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus verso la vittoria

Al ballottaggio di Sassari si profila una vittoria di Nanni Campus sostenuto da liste civiche di Centro/Destra, staccato Mariano Brianda del Centro/Sinistra.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: ecco la situazione dopo 100 sezioni scrutinate

Dopo 100 sezioni scrutinate al ballottaggio di Sassari Campus resta avanti con il 55%, mentre Brianda si ferma al 45%.

Elezioni, ballottaggio a Sassari. La situazione si delinea: vantaggio di Campus incolmabile?

Dopo oltre metà degli spogli la situazione sembra delinearsi: Campus ha il 54% dei consensi, Brianda si ferma al 46%.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus sempre avanti su Brianda

Dopo 10500 schede scrutinate: Campus è avanti con il 55% dei consensi. Indietro Brianda che si ferma al 45% dei consensi.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus allunga

Nanni Campus allunga rispetto allo sfidante Mariano Brianda: il primo sarebbe al 56% dei consensi, mentre lo sfidante si fermerebbe al 44%.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus avanti

Dalle primissime schede scrutinate al ballottaggio di Sassari, Campus avanti di pochissimo rispetto a Brianda. La differenza è di 20 voti.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: crolla l’affluenza al voto

Arriva l’affluenza al voto alle 23 per il ballottaggio si Sassari: ha votato il 41,07% degli aventi diritto. Al primo turno avevano votato il 54,84%.

Valuta questo articolo