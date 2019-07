Sant’Agata Militello, al via gli interventi di disinfestazione: ecco il calendario e le zone

6 Luglio 2019 09:39

Interventi di disinfestazione del territorio urbano dal 8 al 11 luglio a Sant’Agata Militello

Sono stati programmati per i prossimi giorni gli interventi a carattere igienico- sanitario di deblattizzazione e disinfestazione del territorio urbano a Sant’Agata Militello. Si comincia lunedì 8 luglio con la deblattizzazione tramite erogazione di insetticida a base di cipermetrina emulsionabile al 10% in vari siti sensibili del territorio o su eventuali segnalazioni dei cittadini. Da martedì 9 fino a giovedì 11 luglio, per tre notti consecutive, saranno invece eseguiti gli interventi di disinfestazione, mediante atomizzatore. Durante le ore interessate dall’esecuzione degli interventi si consiglia di chiudere le imposte delle abitazioni, non esporre indumenti o alimenti all’esterno e adottare ogni possibile accorgimento per evitare contaminazione a persone e/o animali.

Il calendario previsto, suddiviso per zone

– (notte 9/7, ore 23) Area tra SS 113 Est, via Medici, via Liotta

Quartiere Terreforti – Capita – Torrecandele

Via Puglie, Ina case, Via San Martino

Via Vittorio Veneto, Piazza Speciale (Ufficio postale)

Via Filzi, C.da Muti, Telegrafo, Gaglio

Via G.A. Liotta

– (notte 10/7, ore 23) Area tra SS 113, via Medici, via Roma , Cosenz est

Quartiere Vallone Posta, Quartiere Gabella

Via Adua, Via Fiume, Via Baldisseri

Via Asmara, Via Rossini, Via E7

Via Trento, Via Cairoli

Via Campidoglio, ex Tribunale

Piazza Ferrovia, San Bartolomeo

– (notte 11/7, ore 23) Area Telegrafo, via Roma, V.le Regione Siciliana (ovest)

Zona Duomo, Zona Ospedale

Via Duca d’Aosta, Via Pirandello

Zona Cannamelata, Zona Cimitero

C.da Cuccubello, C.da Minà-Calarco

Via Calabria, Via Leopardi

Piazza Di Paola, via Roma

Via Cosenz Est

