12 Luglio 2019 20:38

Messina, serata all’insegna del buon cibo a Santa Margherita: al via la terza edizione della Sagra della Melanzana

A Messina una serata di festa, all’insegna del buon cibo. La parrocchia di Santa Margherita, guidata da Padre Dario Giardina, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Margherita organizza la terza edizione della Sagra della Melanzana. La serata, in programma sabato 13 luglio, prenderà il via alle 20:30 nel piazzale della chiesa.