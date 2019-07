1 Luglio 2019 18:36

Caos sanità in Calabria, Grillo: “ho ricevuto nelle scorse ore le dimissioni di Thomas Schael, per ragioni personali, dall’incarico di subcommissario”

“Ho ricevuto nelle scorse ore le dimissioni di Thomas Schael, per ragioni personali, dall’incarico di subcommissario per l’attuazione del piano di rientro sanitario in Calabria”, è quanto afferma il ministro Giulia Grillo. “Ringrazio il dottor Schael per tutto il lavoro svolto fin qui. Andremo avanti con impegno e determinazione per la riorganizzazione della sanità calabrese e nei prossimi giorni nomineremo il nuovo subcommissario”, conclude.

