Salvini: “squarci di luce in parte della Calabria”

2 Luglio 2019 15:51

Le parole del ministro dell’interno Matteo Salvini oggi in Calabria per la consegna di un bene confiscato

“Ci sono squarci di luce in questa parte di Calabria“. A dirlo e’ stato il ministro dell’interno Matteo Salvini nel corso della cerimonia per la consegna della villa appartenuta al clan Mancuso all’associazione San Benedetto Abate di don Ennio Stamile, che sara’ intitolata a Rossella Casini, una donna vittima della ‘ndrangheta e ospitera’ un’universita’ antimafia. “Mi fara’ piacere – ha aggiunto – tornare qui a seguire una lezione in questa universita’ e mi tolgo il cappello davanti a chi ha accettato una simile sfida, quella, appunto, di istituire un’universita’ antimafia, una primizia per quanto mi concerne perche’ spesso i beni vengono dati in affido per creare circoli o quant’altro ma mai un’universita’ di simile valenza”. “Come rinforzi della polizia di Stato – ha detto poi Salvini – ai 177 agenti se ne aggiungeranno 156 tra luglio e aprile del prossimo anno, che andranno ad aumentare il totale delle forze dell’ordine in Calabria arrivando a 12mila unita’ e recuperando, in tal modo il turn over del passato. Questo perche’ la ‘ndrangheta la combatti con le persone in divisa. Poi, solo nel Vibonese, sono stati impegnati 3,3 milioni di euro per la videosorveglianza in numerosi paesi. Quest’anno cinque Comuni hanno ottenuto i fondi per l’operazione ‘Spiagge sicure’. Quindi piano piano stiamo facendo cio’ che non e’ stato fatto in passato“. Salvini, infine, ha sostenuto che “sui reati di usura ed estorsione, un successo sarebbe registrare l’aumento delle denunce da parte delle vittime“.

