31 Luglio 2019 22:00

Salva Catania, sboccati 40 milioni. Milazzo (FI): “Nessun dubbio sulla buona riuscita, per Forza Italia era una priorità, al contrario degli amici di Pogliese che hanno remato contro”

“Con lo sblocco dei 40 milioni per il comune di Catania, Forza Italia ha dimostrato di essere una compagine seria e credibile. Non avevo dubbi della buona riuscita dell’operazione, perché salvare una città come Catania è stata sempre una nostra priorità. Non si tratta di chiacchiere. La norma è stata approvata nonostante sia mancato il supporto proprio degli amici del Sindaco Pogliese, che alcuni mesi fa sbandierava di un suo fantomatico dialogo con tutti i Capogruppo dell’Assemblea, eccetto che con quello di Forza Italia, perché non disponibile”. A riferirlo è l’eurodeputato di Forza Italia al Parlamento europeo, on. Giuseppe Milazzo, a seguito dell’approvazione all’ARS della norma che accorda al Comune etneo 40 milioni restituibili in 5 anni per scongiurare il dissesto finanziario.

“A tal proposito nel sottolineare lo straordinario impegno di Marco Falcone – aggiunge l’Esponente del PPE – dico a Pogliese: o vivi nel mondo dei sogni oppure sei inadeguato alla politica perché oggi, alla prova dei fatti, il supporto concreto di Forza Italia non è mancato, al contrario di altri – vedi il M5S e il Partito democratico – che si sono sottratti, facendo mancare il sostegno a una norma che ribadisco, è stata scritta da Forza Italia, a tutela e salvaguardia dell’intera città di Catania”.

“Ovviamente – conclude Milazzo – tutto questo è stato possibile grazie all’attenta supervisione e copertura del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché, al quale va il mio ringraziamento a nome di tutti i catanesi”.

Valuta questo articolo