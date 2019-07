Caccia ai saldi, l’estate parte nel segno degli sconti: ogni famiglia spenderà in media 270 euro

6 Luglio 2019 12:16

Primo weekend di saldi in tutta Italia: parte la caccia allo sconto, in cima allo top list dei prodotti desiderati calzature e vestiti per donna

Primo settimana dei saldi estivi 2019 in tutte le regioni d’Italia. La caccia allo sconto anche quest’anno è iniziata in anticipo in Campania, Basilicata e Sicilia e si stima che circa il 33% dei maggiorenni approfitterà dei saldi spendendo circa 270 euro. La spesa media a persona è di circa 140 euro e il giro d’affari complessivo potrebbe salire rapidamente. Secondo un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti il boom è atteso proprio per questo fine settimana: si attendono circa 2,5 milioni di clienti. La caccia allo sconto sarà prevalentemente orientata sulle calzature. In cima alla top list dei prodotti più desiderati anche maglie e magliette (46%), pantaloni e gonne (34%), vestiti estivi femminili (32%) e camicie (28%). Il 16%, invece, cercherà costumi da bagno e articoli da mare. Solo un 12% è alla ricerca di vestiti estivi da uomo. L’11% vuole invece accessori, cinture, cappelli e foulard.

