Grande successo per il saggio dell’Olympic al Palatenda di Brolo

28 Luglio 2019 19:41

Il Palatenda di Brolo, gremito in ogni ordine di posto, è stato il teatro dell’esibizione di fine anno della Polisportiva Olympic Brolo. Molto di più di un semplice saggio, bensì un vero e proprio spettacolo sportivo. La serata, condotta da Remigare Giovanni, ha visto come grandi protagonisti tutti gli atleti dell’Olympic che hanno mostrato le loro abilità di ginnastica artistica rappresentando, con diverse coreografie, la storia della Fabbrica di Cioccolato. Oltre a numerose esibizioni a corpo libero è stato possibile far ammirare al pubblico, alcuni esercizi di altri attrezzi ginnici quali: la trave, il volteggio ed il minitrampolino. Ogni evoluzione ha entusiasmato ed emozionato il pubblico, rimasto sopreso dalla tenacia e determinazione di ogni singolo ginnasta. E’ stata l’occasione anche di conoscere gli ospiti di serata, una rappresentanza della Polisportiva Trinacria, che da anni collabora con l’Olympic, con a capo il dirigente Paolo Barberi e i ginnasti Nino Minuti, Achille Dragà e Ginevra Mastroeni. Il Presidente dell’associazione Vincenzo Maniaci si è dichiarato soddisfatto dell’operato di tutti gli atleti sottolineando ancor di più l’importanza di fare sport ad ogni livello. Un lavoro portato avanti in maniera egregia dall’istruttrice Paola Rifici, vera anima dell’Olympic, e da tutto lo staff (Giusepe Cardaci, Federico Nardo, Giorgia Di Salvo e Chiara Raffaele). Circa due ore di puro spettacolo, quello messo in scena dall’Olympic Brolo, che è riuscito ad organizzare la serata grazie alla collaborazione di Tindarino Danzè, dell’amministrazione comunale nelle figure del Sindaco Pippo Laccoto, il Presidente del Consiglio Mimmo Magistro, l’assessore allo Sport Carmelo Ziino, l’assessore allo spettacolo Nuccio Ricciardello (assente per motivi di salute) e tutta la Pro Loco. L’Olympic Brolo ha invitato tutti a settembre per i nuovi corsi, a ha, inoltre, dato appuntamento il 19 agosto sul lungomare di Brolo per una serata dedicata allo sport in compagnia dei bimbi della categoria Gymgiocando.

