8 Luglio 2019 21:24

A Roccella iniziativa sul “Valore del Farmaco: tra benessere sociale e responsabilità soggettiva (collettiva)”

Si terrà mercoledi 10 luglio 2019 – ore 18,00 – al Convento dei Minimi di Roccella Ionica il convegno “ Il Valore del Farmaco: tra benessere sociale e responsabilità soggettiva(collettiva)”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito e dell’ assessore al Bilancio, alle politiche del personale, allo sviluppo economico e promozione attività produttive della Regione Calabria Maria Teresa Fragomeni, a fare un punto sul ruolo del Farmaco e del suo Valore nel sistema Paese, una tavola rotonda moderata dalla giornalista Telemia Maria Teresa Criniti che vedrà a confronto il mondo della governance della spesa farmaceutica in Calabria con la Dott.ssa Adele De Francesco Direttore Farmacia A.O.U “Mater Domini” di Catanzaro, il mondo dei prescrittori con il Prof. Agostino Gnasso Direttore U.O. Malattie del Metabolismo A.O.U “Mater Domini” di Catanzaro e il mondo dell’innovazione e della produzione del sistema Paese con il Dott. Massimo Scaccabarozzi Presidente di Farmindustria.

Un incontro franco per sottolineare il valore del farmaco negli anni di vita guadagnati e nella qualità di vita della popolazione ma anche richiamare i singoli cittadini ad un atteggiamento costruttivo della propria salute attraverso l’adozione di corretti stili di vita. in particolare sarà posto l’accento sulla necessità di riappropriarci del “farmaco” movimento da somministrare tutti i giorni e a tutti in coerenza con quelle che sono le indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Salute che vede per il 2025 l’obbiettivo principale quello di ridurre di almeno del 10% l’inattività fisica della popolazione globale. Nel corso del convegno saranno presentate due iniziative di valore che da Roccella e quindi dalla Calabria sono state esportate ed imitate:

Da Start-up sociale a modello imitato Camminare bene un “farmaco” per tutti a cura del prof. Fausto Certomà Presidente asd Calabria FitWalking Da Start-up a Impresa Bergamotto…da Essenza a Salute… a cura del dott. Amedeo Squillace Amministratore delegato Essere Pharma

Inoltre hanno dato adesione e saranno presenti:

• Dott.ssa Maria Carmela LANZETTA Vicepresidente Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria ed ex Ministro delle Autonomie Regionali e delle Autonomie Locali

• Dott. Ettore SQUILLACE GRECO Presidente Federfarma Reggio Calabria

• Dott. Giuseppe GALLETTA Presidente Medicoop Sant’Agata in rappresentanza dei Medici di Medicina Generale

• Dott. Giuseppe FURGIUELE Presidente Regionale Società Italiana Promozione della salute

• Dott. Elio MERCURI responsabile Unità Cure Complesse Primarie di Lamezia terme

• Dott.ssa Stefania ZAMPOGNA Vicepresidente Nazionale Società italiana di Medicina di Urgenza ed Emergenza pediatrica

• Dott. Raffaele MANCINI Direttore UOSD Diabetologia ed Endocrinologia ASP di Catanzaro

• Dott. Attilio Gennaro GENNARO Ass. Angela Serra Regione Calabria responsabile del Progetto “No–Viaggi” per contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria di cui la regione Calabria è afflitta

• Dott.ssa Maria Stella RIGGIO Farmacista per una Farmacia di prevenzione

