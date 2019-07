Rivoluzione Reggina, ecco cosa manca per completare un calciomercato ricco di novità

17 Luglio 2019 10:15

La Reggina sta lavorando ad alcune uscite per sfoltire la rosa a disposizione di Mimmo Toscano, per quanto concerne gli innesti il mercato è tutt’altro che finito

La Reggina è stata sinora la regina del calciomercato per quanto concerne la Serie C. Ben 7 acquisti già ufficializzati dalla società del presidente Gallo, ma altri colpi arriveranno nelle prossime ore a completare un roster di tutto rispetto per la categoria, come chiesto dal neo tecnico Mimmo Toscano. Il ds Massimo Taibi ha chiarito però che il calciomercato non è ancora terminato, anzi, mancano alcuni colpi chiave per l’annata amaranto.

Innanzi tutto la Reggina sta valutando con attenzione i cosiddetti calciatori “in prova” attualmente in ritiro con il gruppo. Si tratta di Condemi, Maesano e Garufo, almeno uno dei tre dovrebbe far parte della rosa per la prossima stagione. Dopodichè mancano ancora alcuni innesti in ruoli considerati scoperti da Mimmo Toscano, al netto delle cessioni che ben presto arriveranno. Verrà sfoltita la mediana e verrà ceduto Baclet, mentre in entrata va acquistato un titolare per la fascia sinistra ed il tanto agognato attaccante da 20 gol a stagione. Infine c’è il caso Reginaldo da valutare, il brasiliano sembra essere molto vicino e fungerebbe da seconda punta giocandosi dunque il posto con Doumbia al fianco del centravanti “vero” che arriverà nelle prossime settimane. Insomma, calciomercato scoppiettante in casa amaranto, ma è tutt’altro che finito.

