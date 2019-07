Calabria: la Giunta approva il Piano per la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge

12 Luglio 2019 18:56

Calabria: la Giunta, nella riunione odierna, presieduta dal presidente Mario Oliverio, ha deliberato una serie di atti importanti riguardanti l’ambiente, i trasporti e il bilancio

La Giunta, nella riunione odierna, presieduta dal presidente Mario Oliverio, ha deliberato una serie di atti importanti riguardanti l’ambiente, i trasporti e il bilancio. Su proposta del vice presidente Francesco Russo è stato stabilito, nell’ambito del Piano regionale dei trasporti, l’inserimento nella rete europea Ten-T Core dell’attuazione dell’aeroporto di Lamezia Terme. L’Esecutivo, con l’assistenza del segretario Ennio Apicella, ha poi approvato, su proposta congiunta dell’assessore all’ambiente Antonella Rizzo e dell’assessore all’urbanistica Franco Rossi, il Piano d’azione regionale per la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con l’obiettivo della valorizzazione delle coste e per uno sviluppo territoriale ecosostenibile. Dopo una serie di variazioni di bilancio deliberate su indicazione dell’assessore al bilancio Mariateresa Fragomeni, la Giunta, su proposta dell’assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, ha approvato lo schema di convenzione per il programma attuativo sul trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° programma del Piano nazionale di sicurezza stradale (Pnss)

