L’atleta reggino Riccardo Lavino stabilisce il record regionale nel salto con l’asta

16 Luglio 2019 21:44

Riccardo Lavino decatleta dell’Atletica Barbas, a Molfetta sabato 13 luglio us, con la misura di 4,10 metri ha stabilito il nuovo primato regionale Juniores nel salto con l’asta. L’atleta reggino qualche giorno prima aveva preso parte ad un breve stage a Foggia sotto la guida del prof. Colella, e decideva di rimanere in Puglia per partecipare ai Campionati Regionali Pugliesi nello splendido impianto sportivo “Paolo Poli” di Molfetta. Sistemata la rincorsa nei salti precedenti, Riccardo al primo tentativo superava la misura di 4,10 migliorandosi di 20 cm rispetto ai 3,90 metri saltati sempre in Puglia lo scorso 26 giugno. Il precedente record regionale di 4,00 metri apparteneva a tre atleti: Gaetano Politi, Marco Latella e curiosamente al papà di Riccardo, Demetrio Lavino che 36 anni fa si cimentava anche lui nel salto con l’asta.

Il presidente dell’Atletica Barbas, Salvatore Calcagno ed il suo tecnico Prof. Luigi Barbarello sono molto soddisfatti dei progressi di Riccardo e sono convinti che entro la fine dell’anno il record sarà ancora migliorato. Alla notizia sono giunti puntualmente i complimenti del Presidente Ignazio Vita e del FTR Pasquale Latella.

