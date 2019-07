16 Luglio 2019 21:00

Arrestata coppia di coniugi in Sicilia, marito e moglie minacciavano di divulgare foto e video intime che la giovane aveva inviato al suo fidanzato

Una coppia di coniugi di Villagrazia di Carini (Palermo) è stata arrestata e condotta in carcere per aver ricattato l’ex fidanzatina del figlio. Marito e moglie avrebbero minacciato la ragazzina, ancora minorenne, di divulgare video e foto intime che la giovane aveva inviato al suo fidanzato. Nei confronti della coppia, il gip ha disposto al custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita oggi. L’indagine è stata coordinata dal Procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal pm Giorgia Righi,

