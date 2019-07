Reverie Guitar Festival: la grande musica protagonista a Roccalumera

20 Luglio 2019 13:57

Il Reverie Guitar Festival si preannuncia come una grande festa della Musica, immersa nello scintillante paesaggio costiero della Riviera Jonica di Messina

Al via a Messina la prima edizione del Reverie Guitar Festival. La manifestazione artistico culturale legata al fascino della chitarra classica si svolgerà dal 29 luglio all’1 agosto presso la suggestiva Antica Filanda di Roccalumera (Messina).

L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dalla ProLoco con il supporto della Reverie Guitar Academy e patrocinato dal Comune di Roccalumera.

Il programma

– Mostra di Liuteria contemporanea (presso i locali della scuola elementare di P.zza Municipio);

– Conferenze/Incontri con l’Autore di approfondimento su nuovi linguaggi compositivi (Stefano Vivaldini di Brescia) e aspetti tecnici legati alle corde (Adriano Giuliani di Polignano a Mare -BA ).

– Corsi di perfezionamento chitarristico della Reverie Guitar Academy tenuti da Giampaolo Bandini, Alessandro Monteleone, Ivano Tornello e Sergio Camelia.

Inoltre ben 4 concerti con musiche e interpreti di alto profilo:

– Concerto di apertura – 29 luglio ore 21:00 Antica Filanda, con il Duo chitarristico Camelia Tornello (musiche di Bach, Gershwin, Giuliani, Rossini);

– Liuteria in concerto – 30 luglio ore 19:00 Antica Filanda, le chitarre esposte suonate da Alex Guglielmo e Saverio Fogliaro;

– Concerto Omaggio musicale a J.S. Bach – 30 luglio ore 21:00 Antica Filanda, con i chitarristi Francesca Costanza, Roberta Gennuso, Matteo Giannone e Stefano Vivaldini (opere per clavicembalo, liuto e violoncello);

Concerto finale 31 luglio ore 20:30 Antica Filanda, con i migliori partecipanti ai corsi di perfezionamento e in chiusura l’ Ensemble di Chitarre A.Corelli di Messina.

