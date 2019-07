Regione Calabria: programmazione Fondi Europei 2021-2027, domani incontro con il Partenariato

30 Luglio 2019 13:00

La Regione Calabria, insieme alle altre Regioni e ai componenti del Partenariato, sta partecipando attivamente ai lavori dei Tavoli nazionali finalizzati ad affrontare il dibattito sui temi cardine dei cinque Obiettivi Strategici previsti dai Regolamenti. Gli esiti delle attività dei Tavoli costituiranno parte dei contributi per la preparazione dell’Accordo di Partenariato 2021 – 2027 da parte dell’Italia. L’Amministrazione Regionale, in parallelo ai lavori dei Tavoli nazionali, intende dare avvio alla fase di Programmazione regionale dei fondi della Politica di Coesione 2021 -2027. L’obiettivo è quello di coinvolgere il Partenariato Istituzionale ed Economico Sociale Regionale fin dalle fasi iniziali di elaborazione delle proposte programmatiche per l’elaborazione del Programma Operativo Regionale. Nello stesso tempo, il confronto partenariale consentirà di acquisire elementi utili alla formulazione dei contributi che la Regione intende portare ai Tavoli nazionali, in fase di svolgimento. A tal fine, è convocato per domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 10.00, presso la Sala Meeting del 12° piano della Cittadella regionale di Catanzaro, l’incontro con il Partenariato. Il programma dei lavori prevede gli interventi del vicepresidente della Regione Francesco Russo su “Gli orientamenti della politica di coesione 2021-2027 per l’Italia”; del dirigente generale del Dipartimento Programmazione Tommaso Calabrò su “Le correlazioni tra i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027”; del dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Giovanni Soda su “Gli obiettivi strategici 2021-2027 nel dibattito nazionale”.

Dopo gli interventi del Partenariato le conclusioni saranno del presidente della Regione Mario Oliverio.

