ReggioNonTace: “l’Hospice è una struttura indispensabile per l’assistenza dei malati terminali”

15 Luglio 2019 12:08

ReggioNonTace chiede che vengano immediatamente garantite le condizioni economiche e amministrative necessarie e indispensabili per l’attività dell’Hospice Via delle Stelle

“Il paventato rischio di chiusura dell’Hospice “Via delle stelle” deve essere prontamente scongiurato attivando subito tutte le misure necessarie perché possa continuare il suo prezioso servizio”, è quanto scrive in una nota ReggioNonTace. “L’Hospice – prosegue- è una struttura indispensabile per l’assistenza dei malati terminali che in tutti questi anni di attività ha accompagnato, insieme alle loro famiglie, nel momento più delicato e difficile dell’esistenza e lo ha fatto con umanità, competenza e professionalità universalmente riconosciute”. ReggioNonTace chiede che “vengano immediatamente garantite le condizioni economiche e amministrative necessarie e indispensabili per la sua attività ed esprime solidarietà e sostegno a quanti vi lavorano con passione e impegno”.

