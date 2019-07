Reggio Calabria: tutto pronto per la 5ª edizione di Xenia Book Fair

1 Luglio 2019 12:35

Reggio Calabria: la manifestazione, già collocata come una tra le più significative fiere del libro all’aperto d’Italia, si svolgerà presso il Parco della Mondialità di Gallico

Da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio avrà luogo Xenía Book Fair 2019, la Fiera Nazionale del Libro all’Aperto (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria, giunge con successo alla sua V edizione. L’evento, che ha come filo conduttore la xenía (parola greca che significa “ospitalità”), è organizzato dalla Leonida Edizioni di concerto con Art Academy e l’associazione culturale Anassilasos, presso il Parco della Mondialità di Gallico (RC). Il programma di questa edizione 2019 è variegato e corposo: oltre 110 incontri culturali, reading letterari e musicali, mostre pittoriche e fotografiche, allieteranno per sette giorni l’estate reggina. Non mancheranno aperitivi sotto le stelle e spazi dedicati ai più piccini e, naturalmente, la presenza di diverse case editrici. La Xenia Book Fair è un punto di incontro significativo per gli amanti dei libri e della cultura e accoglie ospiti locali, nazionali e internazionali. Proprio come le antiche agorà greche, la Fiera incide sulla vita della città, diventando un punto di incontro e di crescita. Per il suo valore e lo spirito di accoglienza di cui è portatrice, Xenia Book Fair approderà a Batumi, in Georgia, nel 2020 su invito del Ministro Tea Tchanturishvili. Con questa collaborazione si darà avvio ad un importante progetto culturale in ottica di interscambio culturale tra l’Italia e la Georgia.

Valuta questo articolo