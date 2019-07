A Reggio Calabria due workshop sullo sviluppo rurale e la logistica delle imprese agricole

10 Luglio 2019 14:36

A Reggio Calabria due workshop denominati “sviluppo rurale e sostegno delle imprese agricole” e “logistica, sicurezza e multifunzionalità delle imprese agricole”

Nell’ambito delle attività previste dal Psr Calabria 2014/2020 Misura 1 intervento 01.01.01 – Sostegno alla Formazione Professionale e Azioni Finalizzate all’acquisizione delle competenze, l’Agenzia Formativa “Cooperativa sociale Vitasì impresa sociale” di Reggio Calabria ha pubblicato due bandi per la presentazione di domande per la partecipazione a numero 2 workshop denominati “sviluppo rurale e sostegno delle imprese agricole” e “logistica, sicurezza e multifunzionalità delle imprese agricole”, della durata di n° 6 ore per un n. di 20 allievi ad evento. I due workshop si terranno nelle giornate del 2 e 3 settembre c.a come da programma previsto nei rispettivi bandi. I soggetti interessati possono rispondere alla presente manifestazione d’interesse presentando le istanze per posta raccomandata, PEC (coop.vitasi@pec.it) o brevi manu, al seguente indirizzo: Cooperativa Sociale Vitasì – Via SS 184 I tratto n. 16 – 89135 Reggio Calabria. La partecipazione ai workshop è gratuita. Posti a sportello.

