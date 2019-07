Reggio Calabria, UilFpl: “intervenire sui mezzi di soccorso a Taurianova e Polistena”

13 Luglio 2019 00:10

Reggio Calabria: lettera di Caridi e Simone dell’UilFpl sulla condizione dei mezzi di soccorso di Polistena e Taurianova

Di seguito la lettera di Caridi e Simone dell’UilFpl sulla condizione dei mezzi di soccorso di Polistena e Taurianova indirizzata al Responsabile Ufficio Tecnico, Architetto Giuseppe Galletta, al Responsabile SPISAL, Dott. Andrea Stilo, al Capo Dipartimento Urgenza Emergenza, Dott. Domenico Forte, ai Commissari Straordinari ASP di Reggio Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria.

“Questa Segreteria Provinciale più volte ha segnalato alle SS.LL. formalmente e per le vie brevi che presso le PP.EE.TT. di Taurianova e di Polistena in atto non insiste parcheggio con idonea copertura a protezione dei mezzi di soccorso ivi dislocati. Quanto riportato non ha a tutt’oggi avuto alcun riscontro da parte delle SS.LL. le quali avrebbero dovuto, rientrando nei loro compiti di istituto, risolvere il problema prescindendo dalle segnalazioni ricevute e preventivamente rispetto alle condizioni climatiche proibitive del periodo estivo. Tale condotta omissiva sta comportando disagi e pericoli per la salute degli operatori e la vita dei pazienti trasportati, infatti, le modalità operative di soccorso, vengono poste in essere in violazione di ogni parametro di sicurezza. All’interno delle ambulanze delle PP.EE.TT. su cennate, in alcuni momenti della giornata, per come si è avuto modo di registrare, le temperature superando di gran lunga i 40°c rappresentano condizione incompatibile con gli standard di soccorso in sicurezza per la stragrande maggioranza delle patologie (cardiache in primis). In dette proibitive condizioni ambientali le ambulanze non possono essere considerate operative insistendo un elevato e coincidente pericolo di vita per i pazienti abbisognevoli di cure, pertanto, si invitano le SS.LL., ciascuna per la parte di propria competenza, ad assumere ogni utile determinazione necessaria al superamento della criticità denunciata. La UIL augurandosi che nelle more della definitiva soluzione del problema non si abbiano a registrare eventi infausti, comunica che in caso di mancato riscontro interesserà le A.C..”

