Reggio Calabria, testimonianza di buona sanità: “mio padre è stato tirato giù dal cielo”, una storia bellissima

7 Luglio 2019 11:29

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una lettera, che riportiamo integralmente, su un caso di buona sanità che ha visto coinvolto il padre qualche mese fa presso l’ospedale di Locri prima e di Reggio Calabria dopo:

“Suo padre a Locri e’ stato tirato giù dal cielo”

E’ con queste parole del Dottor Pasquale Fratto (direttore dell’ U.O.C. DI Cardiochirurgia –Centro Cuore di Reggio Calabria) che desidero ringraziare a nome della mia famiglia l’equipe medica: il dott. Italia , la dott.ssa Garreffa , il dott. Barillaro , la dott.ssa Esteria , la dott.ssa Multari , il dott. Signati, che il 10 aprile scorso e’ intervenuta al pronto soccorso dell’ Ospedale di Locri, rianimando mio padre, arrivato con un arresto cardiaco e un infarto, e salvandolo da morte certa. La situazione si presentava gravissima per via di una complicazione polmonare avvenuta con l’arresto cardiaco, ma i medici di Locri per più di due ore hanno fatto tutto il possibile per rendere stabile la situazione e trasferire mio padre a Reggio , al Centro Cuore dove poi e’ stato assistito , stabilizzato e poi operato a cuore aperto dopo circa una settimana.

Al Centro Cuore , un’eccellenza calabrese che non ha bisogno certo della mia presentazione , al primo colloquio , il Dott. Fratto ci ha spiegato quello che a Locri avevano fatto e si e’ complimentato con i suoi colleghi perché il loro primo intervento e’ stato decisivo per salvare il paziente. Un sentito ringraziamento unito a un immenso senso di gratitudine lo rivolgo al Dott. Aldo Varano , nostro medico di famiglia da sempre , che arrivato a casa ha subito capito la gravita’ della situazione e senza esitare in attimo , sfidando ogni regola e logica , si e’ preso la grande responsabilità di accompagnare personalmente in macchina mio padre al pronto soccorso ( anche perché chiamare il 118 sarebbe stato fatale). Oggi a distanza di quasi tre mesi , mio padre piano piano si sta riprendendo , non ha avuto danni neurologici ed e’ consapevole del grande miracolo che e’ stato fatto su di lui . Quello che io e la mia famiglia , oggi ci sentiamo semplicemente di dire con queste poche righe e’ che noi abbiamo conosciuto l’altra faccia della medaglia della sanità calabrese: da Locri a Reggio all’ospedale di Melito (dove papa’ ha fatto la riabilitazione); una faccia bella, pulita, umana, fatta di medici con alti livelli di professionalità, specializzazione e soprattutto senso del dovere ed empatia verso il paziente e la famiglia, medici impegnati giornalmente a salvare vite umane, tra mille difficoltà, ci siamo resi conto che esiste un eccellente sanità che viene spesso oscurata dagli episodi negativi, i medici con la M maiuscola qui ci sono e dobbiamo lottare per farli restare e migliorare il sistema.

Un grazie sentito, dal profondo del cuore a tutti loro e anche agli infermieri e al personale ospedaliero che abbiamo incontrato in questi mesi, ci hanno dato tanta speranza e tanta fiducia in un futuro migliore in questa nostra bellissima terra.

Fam .Armeni

Bovalino Marina